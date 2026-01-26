Окупанти тричі вдарили по Краматорській громаді

Російська армія ввечері 25 січня двічі обстріляла Краматорську громаду Донецької області. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



У відомстві уточнили, що о 19:50 ударний FPV-дрон з бойовою частиною влучив по приватному сектору, внаслідок ударів пошкоджено автомобіль.



Крім того, о 21:15 росіяни за допомогою БПЛА «Молнія-2» завдали удару по дорожній інфраструктурі, а опівночі ударний БПЛА влучив біля багатоповерхівки.



Раніше ми писали, що за 25 січня російські війська вбили двох мирних жителів Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»