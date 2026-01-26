У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по НПЗ у Краснодарському краї

Українські військовослужбовці в ніч проти 26 січня вразили інфраструктуру нафтопереробного заводу «Слов'янськ-Еко», що розташований у Краснодарському краї, у місті Слов'янськ-на-Кубані. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



У відомстві уточнили, що зафіксовано попадання ударних БПЛА територією заводу, в районі мети лунали вибухи. За попередньою інформацією, уражені елементи встановлення первинної переробки нафти.



«Щорічний можливий обсяг переробки цього підприємства становить понад 4 млн тонн нафти. Цей завод є частиною енергетичного тилу РФ і задіяний у забезпеченні збройних сил РФ», — йдеться у повідомленні.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»