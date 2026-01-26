Противник атакував вертольоти біля Кропивницького «Шахедами»

Удар по вертольотах ЗСУ.

У районі Кропивницького противник завдав удару по вертольотах за допомогою безпілотників «Шахед». Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



За його словами, на наявних кадрах видно автозахоплення цілі та ручне наведення за зображенням. При цьому поблизу не було жодних БПЛА для створення МЕШ радіомережі, що свідчить про перше застосування «Шахедів» через систему Starlink.



«Ці безпілотники летіли майже над землею, щоб уникнути виявлення РЛС», — пояснив експерт.



Бескрестнов додав, що такі удари не стали для нього несподіванкою: «Чи чекав я цього? Так. Чи попереджав? Так. Чи хтось мене слухав? Ні. Це всі виклики, з якими нашій команді доведеться працювати. І працювати ми будемо на випередження».







Раніше в мережі з'явилося відео, на якому українські бойові вертольоти знищують дрони-камікадзе «Шахед», запущені російськими окупантами.