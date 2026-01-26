Україні потрібно $120 млрд на реалізацію військової стратегії в 2026 році — МОУ

Конференція OFDEF.

Для реалізації воєнної стратегії України у 2026 році необхідно $120 млрд. Про це заявив заступник міністра оборони Сергій Боєв під час конференції OFDEF, присвяченої координації оборонної підтримки України.



За його словами, $60 млрд Україна планує забезпечити з власного бюджету та за рахунок позик ЄС, ще $60 млрд очікує отримати від міжнародних партнерів у вигляді безпекової допомоги.



Кошти спрямують на чотири ключові напрями: протиповітряну і протиракетну оборону, ракети до ППО, безпілотники та далекобійну артилерію. Саме на ці сфери Україна закликає спрямувати до 80% усієї допомоги.



Окремий акцент — на дронах. У 2026 році Україна планує виготовити понад 7 мільйонів БПЛА, що дозволить розширити зону ураження з 20 до 100 км у глибину території противника.



У Міноборони наголошують: кожна затримка з постачанням ракет ППО означає прямі ризики для життя цивільних і критичної інфраструктури.