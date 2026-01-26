Випробування російського «Павука» в Україні намічені на лютий

Скріншот

Армія РФ планує випробувати у зоні бойових дій в Україні модернізований ручний сіткомет «Павук-30Б», призначений для боротьби з FPV-дронами. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на НВО «Польот».



За твердженням розробників, конструкцію пристрою було суттєво доопрацьовано з урахуванням «побажань військовослужбовців». Ключовою зміною стала система швидкого заряджання: тепер заміна картриджа займає близько десяти секунд.



У НВО заявляють, що картриджі стали одноразовими, що має спростити використання сіткомета у бойових умовах. Бійцям, як зазначають розробники, більше не потрібно самостійно перезаряджати боєприпаси.

Крім того, змінено форму картриджа — замість конічної вона виконана у форматі магазину, що, за версією НВО, робить експлуатацію зручнішою.

Також повідомляється про зниження віддачі при пострілі та здешевленні конструкції за рахунок доопрацювання газодинаміки. В оновленій комплектації «Павук-30Б» включає шість пострілів замість чотирьох.



«Павук-30Б» є ручним засобом протидії безпілотникам, який вражає ціль нейлоновою сіткою на дистанції до 30 метрів.

У НВО «Польот» стверджують, що апробація модернізованого сіткомета в зоні бойових дій розпочнеться у лютому, при цьому подальша модернізація виробу буде продовжена.

Нагадаємо, Росія активно удосконалює технології діпстрайків у відповідь на посилення української ППО.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»