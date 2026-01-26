Кремль намагається уникнути жорсткого тиску США — ISW

У Кремлі побоюються посилення тиску з боку США. Створено ШІ.

Речник Кремля Дмитро Пєсков фактично визнав вразливість Росії до посиленого тиску з боку США, коментуючи перебіг переговорів між Москвою та Вашингтоном. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).



24 січня Пєсков заявив, що «рефлекторна» зовнішня політика Дональда Трампа нібито спрямована на те, щоб «змусити інших схилитися», і що Росія не повинна йти на поступки під таким тиском. Він також додав, що ті, хто піддається тиску Трампа, «продовжуватимуть схилятися й надалі».



Аналітики ISW вважають, що ці заяви свідчать про спроби Кремля одночасно демонструвати жорстку позицію для внутрішньої аудиторії та водночас уникнути реальних кроків США щодо посилення санкцій і військової підтримки України.



У звіті зазначається, що Москва боїться додаткових обмежувальних заходів, які можуть змусити Володимира Путіна піти на компроміси щодо початкових цілей війни. Захід, за оцінкою ISW, має достатньо інструментів для тиску на Росію — від нарощування військової допомоги Україні до посилення санкцій і конфіскації російських активів.

Нагадаємо, однією із ключових тем переговорів між делегаціями України, США та Росії в Абу-Дабі стало створення демілітаризованої зони на сході України.