Російський беспілотник БМ-35 на Starlink вперше долетів до Дніпра
26 січня 2026, 16:00

Фрагменти російського БПЛА після падіння. Фрагменти російського БПЛА після падіння.

Російський безпілотник БМ-35 із системою керування через Starlink вперше досяг району міста Дніпро. Про це повідомив фахівець зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, йдеться про принципово інший тип дрона, ніж раніше зафіксований БПЛА «Молнія». БМ-35 є «паливним» БПЛА, що здатний долати відстань до 500 кілометрів, що суттєво розширює зону загрози для українських міст.

«На відміну від електричних дронів, цей апарат має значно більшу дальність польоту. Проблема використання Starlink противником стає дедалі серйознішою», — зазначив експерт.

Раніше повідомлялося, що в районі Кропивницького російські війська вже застосовували ударні безпілотники з ручним керуванням для атаки на військові вертольоти, що може свідчити про масштабування нової тактики застосування дронів.

