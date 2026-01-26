Громадяни із Запоріжжя готували теракт у Києві

Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки України, суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна двом агентам російської військової розвідки. Засуджених затримали у вересні 2024 року у Запоріжжі.



Як встановили контррозвідка та слідчі органи СБУ, зловмисники готували підрив у багатолюдному місці у центрі Києва. Метою запланованого теракту було створення панічних настроїв серед мешканців столиці.



За інструкцією російського куратора агенти придбали необхідні компоненти для виготовлення механізму детонування саморобного вибухового пристрою. Надалі вони мали з'єднати його з вибухівкою, заздалегідь захованою у спеціально обладнаному схованці.



Слідство встановило, що завдання російського ГРУ виконували 20-річна мешканка Запоріжжя та її 26-річний співмешканець. У поле зору спецслужб РФ вони потрапили після того, як шукали «легких заробітків» у Telegram каналах, де й були завербовані.



Після вербування агенти також встигли виконати диверсійні завдання, зокрема підпалити кілька автомобілів Сил оборони України.



Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження: фігурантів затримали на етапі виконання тестового завдання. Під час обшуків у них вилучили комплектуючі для механізму детонації, а також інші докази співпраці з російським куратором.

