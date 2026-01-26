На Донеччині ЗСУ ліквідували громадянина Філіппін, який воював на боці РФ

Сили оборони ліквідували на Донеччині громадянина Філіппін. Фото: ГУР

У районі населеного пункту Новоселівка Краматорського району Донецької області українські військові ліквідували іноземного найманця з Філіппін, який проходив службу у лавах російської армії. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Окупантом виявився Джон Патрік — громадянин Республіки Філіппіни. Він проходив службу у складі 9-ї штурмової роти 3-го батальйону 283-го полку 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії.



При собі загарбник мав лише зброю, боєкомплект та клаптик паперу з номером підрозділу, телефоном та ім'ям командира. За даними розвідки, російської мови він не знав.





За даними його вилучених електронних пристроїв, його базова підготовка тривала всього тиждень, після чого іноземця негайно відправили на передову. На фронті Патрік зазнав смертельного поранення.



Раніше ми писали, що українські військові взяли в полон російську штурмову групу із семи осіб у районі Гуляйполя на Запорізькому напрямі фронту.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»