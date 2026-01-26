Російська армія підтягує резерви та посилює тиск на Покровському напрямку – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продовжує роботу на Покровському та Очеретинському напрямках. Про це повідомив сам Сирський.



За його словами, там російська армія зосереджує свої основні зусилля.



«Оперативна обстановка тут непроста. Тільки за минулий тиждень на цих напрямках відбулося близько 400 боєзіткнень. Агресор не полишає спроб прориву, посилює тиск та підтягує резерви. Наше ключове завдання – завдати ворогу максимальних втрат, знищити його резерви та послідовно знизити наступальний потенціал. Противник продовжує застосовувати тактику просування малими піхотними групами. Їх своєчасне виявлення, стримування та знищення потребують постійного моніторингу поля бою, чіткої координації підрозділів та гнучких тактичних рішень», – заявив головком.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко