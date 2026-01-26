Український дрон ліквідував «пінгвіна» ЗС РФ на Донеччині

Росіянин у маскувальному плащі, схожому на пінгвіна.

У мережі опубліковано відео ліквідації російського солдата на Донеччині, який намагався замаскуватися під «пінгвіна». Кадри оприлюднила 120 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ.



На відео видно, що загарбник був у плащі, зовні схожому на пінгвіна, і пересувався степом, доки його не помітив і не нейтралізував український дрон.



Військові жартують, що бригада «полювала на пінгвінів», однак експерти відзначають, що російські війська продовжують експерименти з маскувальним одягом для прихованого пересування на відкритій місцевості.



«Можна посміхнутися, але потрібно звернути увагу на спроби і досвід ворога в темі маскування», – йдеться в описі до відео.







Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб.