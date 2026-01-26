У ЗСУ спростували інформацію про «окупацію» російськими військами Оріхово-Василівки у Донецькій області

Оріхово-Василівка. Фото: карта 30-ї механізованої бригади ЗСУ

Днями деякі українські інформаційні ресурси розповсюдили недостовірну інформацію про те, що село Оріхово-Василівка на Донеччині нібито перебуває «під повним контролем» російських військ. Про це повідомили у пресслужбі 30-ї механізованої бригади ЗСУ.



За словами військових, ця інформація не відповідає дійсності.



«Українські війська продовжують перебувати в районі населеного пункту, утримуючи свої позиції. Військовослужбовці 30-ї ОМБр відбивають атаки противника і знищують його живу силу, попри значний тиск з боку окупаційних військ. Обстановка залишається складною та динамічною. Однак твердження про повну окупацію населеного пункту передчасні та некоректні», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що 26 січня аналітики DeepState заявили про просування окупантів в Оріхово-Василівці та поблизу самого села.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко