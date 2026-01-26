ЗСУ відбили штурм російської армії з бронетехнікою у Часовому Яру

Знищена російська техніка у Часовому Яру. Фото: кадр із відео

Війська Росії намагалися штурмувати позиції 24-ї механізованої бригади ЗСУ у місті Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Для атаки загарбники використовували бронетехніку та квадроцикли.



«Наші захисники завчасно виявили рух противника й у взаємодії з суміжними підрозділами та за підтримки артилерії та дронів зупинили штурм», – зазначили у бригаді.



Підтверджені втрати ЗС РФ: 10 людей особового складу, МТ-ЛБ та квадроцикл.

Нагадаємо, що у ЗСУ спростували інформацію про «окупацію» російськими військами села Оріхово-Василівка у Донецькій області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко