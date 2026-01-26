Українська армія просунулася у Запорізькій області – ISW

Ситуація на Оріхівському напрямку. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися у Запорізькій області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 24 січня, свідчать про те, що українські війська просунулися на південній околиці села Мала Токмачка.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Оріхівському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили два штурми.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко