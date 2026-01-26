Армія РФ планує активізувати наступ у бік Слов'янська та Краматорська – ЗСУ

Ситуація на Слов'янському та Краматорському напрямах. Фото: карта DeepState

Є дані від розвідки, що російська армія намагатиметься посилювати тиск саме на Слов'янському напрямку. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.



За його словами, після того, як ЗСУ змушені були відійти від міста Сіверськ, окупанти там почали активно накопичувати особовий склад.



«Противник постійно здійснює туди переміщення, логістику, намагається забезпечувати свої підрозділи всім необхідним для продовження штурмових дій. Крім того, і на Краматорському напрямку очікуємо на пожвавлення, оскільки є інформація, що противник готує особовий склад, тобто підкріплення для подальших штурмових дій уже у напрямку Краматорська», – сказав Запорожець.



Спікер 11-го АК зазначив, що на Краматорському та Слов'янському напрямках навпроти підрозділів корпусу росіяни зосередили близько 80 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, що російська армія підтягує резерви та посилює тиск на Покровському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко