«Це сафарі»: російські війська атакують машини у Дружківці та пішоходів у Костянтинівці – поліція

Костянтинівка. Фото: 93-тя механізована бригада ЗСУ

У місті Дружківка на Донеччині зараз дуже важка ситуація. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» повідомив начальник відділення комунікацій Національної поліції у Донецькій області Павло Дяченко.



За його словами, останнім часом окупанти активно б'ють по цьому місту.



«За останній час побільшало випадків, коли росіяни цілять у Дружківці саме по транспортних засобах. Нещодавно чоловік з жінкою їхали на мікроавтобусі, росіяни влучили дроном. Чоловік загинув, а жінка доправлена ​​до лікарні. Костянтинівка дуже зруйнована, там «жах і пекло». Було багато атак саме по цивільних. Для росіян це «сафарі», це завдання ударів FPV-дронами. Вони навіть не соромляться це виставляти у свої соціальні мережі. У Костянтинівці б'ють просто по пішоходах, просто люди йдуть і по них прилітає дрон», – сказав Дяченко.

Нагадаємо, що у МВА заявили, що у Дружківці та громаді ситуація стрімко загострюється, а безпечних місць більше немає.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко