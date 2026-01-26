«Місто-примара на межі існування»: українські військові показали, як виглядає «до і після» Костянтинівка

Костянтинівка. Фото: кадр із відео

Костянтинівка на Донеччині – «місто-примара», яке перебуває на межі свого існування. Про це заявили у підрозділі безпілотних авіаційних систем «Фенікс» ДПСУ, опублікувавши кадри міста до і після початку повномасштабної війни.



За словами бійців, підрозділ щодня перебуває у побитій російськими авіацією та дронами Костянтинівці та знімає на камери своїх телефонів та БПЛА злочин проти людяності, який відбувається стосовно місцевого населення з боку російських військових.



«Порожні вибиті вікна, зруйновані цілі секції багатоповерхових будинків, безлюдні вулиці, спалені автомобілі та магазини, покинуті та здичавілі домашні тварини. На жаль, зараз саме таким виглядає місто в очах наших пілотів. Колись тут мешкали десятки тисяч щасливих людей, нині виживають кілька тисяч місцевих жителів», – зазначили у «Феніксі».

Нагадаємо, що російські війська атакують машини у Дружківці та пішоходів у Костянтинівці.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко