Внаслідок обстрілів Дружківки та Олексієво-Дружківки двоє цивільних отримали поранення

За добу 26 січня російські обстріли призвели до поранень двох мирних жителів Донецької області.

Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, потерпілих зафіксовано у Дружківці та селищі Олексієво-Дружківка.

За даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 3988 жителів Донецької області, ще 8822 особи отримали поранення. Йдеться виключно про цивільне населення.



В адміністрації уточнюють, що загальна кількість жертв наводиться без урахування тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи, де реальні втрати серед мирних жителів залишаються невідомими.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»