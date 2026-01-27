Внаслідок авіаудару по Слов'янську є загиблі

Наслідки авіаудару по Слов'янську. Фото: Вадим Лях

У вівторок, 27 січня, ранок у Слов'янську розпочався з авіаудару. Близько 04:30 російські війська завдали удару по місту керованими авіабомбами (КАБ), повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Влучання прийшлось по приватному сектору. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше п'ять житлових будинків, два з них повністю зруйновано.



З-під завалів рятувальники деблокували трьох людей. Молодий чоловік отримав поранення та був госпіталізований — зараз він перебуває у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу. Його батьків урятувати не вдалося.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Дружківки та Олексієво-Дружківки двоє цивільних отримали поранення.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»