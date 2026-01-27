Сили ППО збили 135 дронів над Україною

ППО збила 135 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Окупаційні війська РФ у ніч проти 27 січня запустили по Україні 165 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона збила 135 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 27 січня (з 18:00 26 січня) противник атакував 165 ударними БПЛА типу Shahed (в т. ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами інших типів з напрямків: Курск, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, селище Гвардійське, мис Чауда — Крим, близько 100 з них — «шахеди», — йдеться в повідомленні.





Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила 135 БПЛА на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.



Крім того, зафіксовано влучення 24 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на 9 локаціях.



Раніше ми писали, що ввечері 26 січня російські окупанти ракетами та БПЛА вдарили по Харкову.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»