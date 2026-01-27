РФ посилила атаки на Гуляйполе та Степногірськ, по Запоріжжю била артилерією

Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькому районі внаслідок чергової атаки РФ поранення зазнала 18-річна дівчина. Як повідомили у Запорізькій ОВА, російський безпілотник вдарив у приватний сектор села Михайло-Лукашеве — житловий будинок було зруйновано.



За минулу добу окупаційні війська завдали 826 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області. Основний масив атак із різних видів озброєння припав на прифронтові громади.



Зокрема, під удар потрапили Гуляйполе, Степногірськ, Приморське, Варварівка, Степове та Залізничне. Найбільш масовано ворог застосовував безпілотники — зафіксовано 456 атак БпЛА, переважно FPV-дронів.



Під ударами опинилися, в тому числі, Комишуваха, Лисогірка, Андріанівка, Михайло-Лукашеве, Скелевате, Степногірськ, Приморське, Павлівка, Гуляйполе, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка та інші населені пункти.



Крім того, 14 авіаційних ударів було завдано по Юрківці, Таврійському, Залізничному, Воздвиживці, Верхній Терсі, Чарівному, Різдвяному та Копанях. Ще 7 обстрілів із РСЗВ припали на Запоріжжя, Гуляйполе та Варварівку.

Найінтенсивніший вогневий удар із землі здійснювався із застосуванням артилерії — 349 влучань зафіксовано по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Щербакам, Малим Щербакам, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці. Варварівці, Зеленому, Солодкому та Добропіллю.

Раніше «Новини Донбасу»повідомляли, що вранці, 27 січня, Слов'янськ у Донецькій області зазнав російського авіанальоту. Загинули люди.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»