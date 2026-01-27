РФ вночі дроном вдарила по Краматорську

Російські окупанти у вівторок уночі, 27 січня, атакували Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
«О 03:15, з використанням БПЛА «Молнія-2», російські війська завдали удару по одному з мікрорайонів міста», — йдеться в повідомленні.
Крім того, о 20.35 російський БПЛА «Молнія-2» влучив біля багатоповерхівки в центральній частині міста.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Раніше ми писали, що за добу 26 січня російські обстріли призвели до поранень двох мирних жителів Донецької області.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
