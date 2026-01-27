РФ вночі дроном вдарила по Краматорську

Росіяни атакували Краматорськ. фото: Краматорська міськрада

Російські окупанти у вівторок уночі, 27 січня, атакували Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«О 03:15, з використанням БПЛА «Молнія-2», російські війська завдали удару по одному з мікрорайонів міста», — йдеться в повідомленні.



Крім того, о 20.35 російський БПЛА «Молнія-2» влучив біля багатоповерхівки в центральній частині міста.



За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.



Раніше ми писали, що за добу 26 січня російські обстріли призвели до поранень двох мирних жителів Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»