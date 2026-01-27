Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Просування на півночі Шахове: ситуація на Добропільському напрямку загострюється
27 січня 2026, 10:45

Просування на півночі Шахове: ситуація на Добропільському напрямку загострюється

Скріншот: t.me/petrenko_iHS Скріншот: t.me/petrenko_iHS

На Добропільському напрямку на Донеччині російські війська зафіксували просування на північній околиці населеного пункту Шахове. Про це повідомляє воєнний блогер Олег Петренко.

За його даними, окупанти ведуть активні штурмові дії як у напрямку села Новий Донбас, так і в районі населеного пункту Дорожнє, намагаючись розширити зону свого тиску.

Українські військові зазначають, що нинішня зима більше не дає відносної паузи у бойових діях, як це спостерігалось у попередні роки. За словами бійців ЗСУ, противник має намір утримувати високий темп наступальних операцій на лінії фронту.

Паралельно з активними штурмами російська сторона прагне ускладнити обстановку в тилу, регулярно завдаючи ударів по об'єктах енергетичної та залізничної інфраструктури, що створює додаткові ризики для забезпечення та логістики.

Нагадаємо, РФ посилила атаки на Гуляйполе та Степногірськ.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Донецька область Шахове Дорожнє Новий Донбас
Інше
просування армії РФ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:46
Росія заселяє мігрантів у будинки українців на Херсонщині та в Криму
16:03
ЗСУ вдарили по зенітно-ракетному комплексу окупантів у Криму
15:30
Росія стала світовим лідером за відключеннями інтернету у 2025 році
15:00
У Росії заявили про повне блокування Telegram вже восени
10:20
На Донеччині окупанти проводять у школах «уроки СВО»
18:32
Бойовик «ДНР» тепер керуватиме комунальним господарством у Донецьку
14:20
В окупованому Дебальцевому у матері «опікуни» вилучили дітей
13:37
ЗСУ вразили склад МТО та пункт управління БПЛА на окупованій Донеччині
08:12
В окупованому Луганську чути вибухи, спалахнула пожежа на підстанції
16:40
На окупованій Луганщині безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру
17:50
Окупаційна влада намагається приховати вбивство медиків у Голій Пристані
13:43
П'яна стрілянина у Донецьку: російського солдата вбили через суперечку про трофей
21:21
Окупанти залучають дітей до роботи в ЖКГ в окупованому Донецьку — Жовта Стрічка
15:58
Сили оборони вразили зосередження окупантів на захопленій Донеччині
12:28
Жителі окупованого Алчевська скаржаться на відсутність тепла у будинках
11:55
«Зараз приїду та підірву вас»: в окупованому Маріуполі жінка погрожувала «терактом» через проблеми з інтернетом
08:44
ЗС РФ знімають елітні підрозділи з фронту для захисту Криму
23:20
В окупованому Донецьку заявили про атаку на енергосистему
17:28
Росія розробила план для окупованих областей України до 2040 року. Що відомо і про що промовчав Кремль
16:16
Вдалося визначити точне місце удару по складу БК росіян у Дебальцевому
16:00
Окупаційний суд у Луганській області судить українського добровольця
13:08
В окупованому Маріуполі збій у роботі двох котелень: будинки без тепла та води
09:54
На окупованій Херсонщині швидка допомога стала платною
14:14
Морпіхи ЗСУ вразили диспетчерську аеродрому у Джанкої
14:02
Черги, фільтрація та повістки: чому виїзд із окупованого Донбасу до Росії залишається небезпечним
21:42
Пушилін заявив, що без світла залишаються 650 тисяч людей в окупованій Донецькій області
16:40
Без світла, води та тепла: фільтрувальні станції у Донецьку знеструмлені
11:59
У Донецьку проблеми з електропостачанням та опаленням: у будинках температура не більше +7
10:20
Окуповані Луганськ та Запорізька область залишаються без електропостачання
09:16
Черешня, «бєсхоз» та заступництво Балицького: як колаборанти в Мелітополі намагалися забрати бізнес громадянина Китаю
усі новини
08:02
За добу на Донеччині загинули четверо цивільних, є поранені
22:57
Український спецназ відбив позицію та взяв у полон російських військових на Лиманському напрямку
22:23
Удар по пасажирському поїзду на Харківщині: кількість загиблих зросла, чотирьох людей шукають рятувальники
21:21
Північна частина Покровська «кишить» піхотою російської армії – DeepState
20:28
Російський БПЛА вдарив по Дмитро-Дар'ївці у Донецькій області: виникла масштабна пожежа
19:27
Росія авіабомбами та дронами весь день атакувала Слов'янськ: пошкоджені будинки та автомобілі, є поранена
19:25
Потяги з Краматорського напрямку прибувають до Києва вночі: пасажири скаржаться, «Укрзалізниця» проблеми не бачить
19:09
У DeepState заявили про окупацію Оріхово-Василівки на Донеччині: у ЗСУ стверджують, що інформація неправдива
17:55
«Шахеди» атакували пасажирський поїзд на Харківщині: загорівся вагон, є загиблі та поранені
17:30
Україна може «рулити» в ЄС через 5 років — прогноз пропагандистів РФ
17:15
У Слов'янську рятувальники потрапили під російський обстріл
17:01
Герасимов заявив про «захоплення» Куп'янська-Вузлового та назвав його «містом»: у ЗСУ відповіли на слова командування РФ
16:46
Росія заселяє мігрантів у будинки українців на Херсонщині та в Криму
16:45
Російський суд заочно заарештував Юлію Тимошенко
16:35
Війська Росії обстріляли енергетику на Донеччині: без світла залишилася частина абонентів
16:24
Російські безпілотники кілька разів вдарили по Краматорську: у місті пошкоджені будинки
16:20
Маршрути БПЛА БМ-35 оприлюднили в мережі: нові деталі
16:03
ЗСУ вдарили по зенітно-ракетному комплексу окупантів у Криму
15:49
Окупанти скинули авіабомбу на садок у Костянтинівці, є жертва
15:30
Росія стала світовим лідером за відключеннями інтернету у 2025 році
15:25
РФ атакувала об'єкт «Нафтогазу» на заході України
15:00
У Росії заявили про повне блокування Telegram вже восени
14:58
Дружківка повністю знеструмлена
14:26
Росія завдала авіаудару по передмістю Запоріжжя — у Балабиному та Комишувасі є жертви серед цивільних
14:00
На Одещині затримано коригувальника ударів по Силах оборони
13:30
У Маріуполі погрожують місцевій мешканці, яка показала реальність «відновлення»
13:23
ГУР і СБУ викрили шпигунку білоруського КГБ в Україні
12:52
Російські військові здалися в полон українському роботу
12:42
На Черкащині під час затримання вбивці загинули четверо поліцейських
12:23
НАБУ та САП направили документи до Інтерполу для розшуку Міндіча та Цукермана
усі новини
ВІДЕО
Полонений російський військовий на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Український спецназ відбив позицію та взяв у полон російських військових на Лиманському напрямку
27 січня, 22:57
Наслідки удару по пасажирському поїзду на Харківщині. Фото: поліція Удар по пасажирському поїзду на Харківщині: кількість загиблих зросла, чотирьох людей шукають рятувальники
27 січня, 22:23
Удар по російській піхоті у Покровську. Фото: кадрі із відео Північна частина Покровська «кишить» піхотою російської армії – DeepState
27 січня, 21:21
ЗСУ — фундамент майбутнього України. Україна може «рулити» в ЄС через 5 років — прогноз пропагандистів РФ
27 січня, 17:30
Політ БПЛА БМ-35. Маршрути БПЛА БМ-35 оприлюднили в мережі: нові деталі
27 січня, 16:20
Кадр із відео У Маріуполі погрожують місцевій мешканці, яка показала реальність «відновлення»
27 січня, 13:30

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір