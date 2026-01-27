Просування на півночі Шахове: ситуація на Добропільському напрямку загострюється

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

На Добропільському напрямку на Донеччині російські війська зафіксували просування на північній околиці населеного пункту Шахове. Про це повідомляє воєнний блогер Олег Петренко.



За його даними, окупанти ведуть активні штурмові дії як у напрямку села Новий Донбас, так і в районі населеного пункту Дорожнє, намагаючись розширити зону свого тиску.



Українські військові зазначають, що нинішня зима більше не дає відносної паузи у бойових діях, як це спостерігалось у попередні роки. За словами бійців ЗСУ, противник має намір утримувати високий темп наступальних операцій на лінії фронту.

Паралельно з активними штурмами російська сторона прагне ускладнити обстановку в тилу, регулярно завдаючи ударів по об'єктах енергетичної та залізничної інфраструктури, що створює додаткові ризики для забезпечення та логістики.

Нагадаємо, РФ посилила атаки на Гуляйполе та Степногірськ.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»