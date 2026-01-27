Російських солдатів прив’язали до дерев за спробу залишити позиції

Покарання в російській армії за невиконання наказу.

У російських військових Telegram-каналах поширили відео, на якому зафіксовано жорстоке покарання солдатів РФ за відмову виконувати наказ і спробу залишити позиції. Про це повідомляють «Новини Донбасу».



На оприлюднених кадрах один із так званих «виконавців покарання» нецензурно пояснює, що двоє військовослужбовців відмовилися йти на штурм. За це одного з них перевернули догори ногами та примотали скотчем до дерева на морозі. Іншого також прив’язали до дерева і силоміць годували снігом.



Окрім цього, солдатів періодично били руками, пояснюючи побиття «виховними заходами».



У WarArchive зазначають, що це черговий випадок застосування тортур у російській армії: командир демонструє «оновлені» методи покарання для тих, хто відмовляється брати участь у штурмових діях.



Подібні інциденти фіксують не вперше. Раніше в мережі вже з’являлися відео, де російських окупантів прив’язували до стовпів або били за спробу уникнути бойових завдань.



Такі випадки свідчать про системні знущання та примус у лавах армії РФ, де замість дисципліни використовують фізичне насильство і тортури.