Війська РФ за добу масовано обстріляли населені пункти Донеччини: зруйновано будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Російська армія минулої доби, 27 січня, поліція зафіксувала 1707 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем було 10 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Як зазначається, зруйновано 25 цивільних об'єктів, з них 6 житлових будинків.

Окупанти вдарили по Слов'янську дронами, внаслідок удару пошкоджено газопровід.

Дружківку росіяни обстріляли FPV-дронами, через це травмовано мирного жителя. Також пошкоджено котельню.

В Олексієво-Дружківці в результаті атаки FPV-дрону поранено 47-річну жінку.

По Краматорську Росія завдала 6 ударів за допомогою бомби «КАБ-250» і БПЛА. Пошкоджено підприємство, інфраструктуру та цивільне авто.

У Миколаївці FPV-дрони пошкодили цивільне авто. Райгородок окупанти атакували із застосуванням РСЗВ «Смерч» та БПЛА «Молнія-2», зруйновано 6 приватних будинків. В Олександрівці внаслідок прильоту п'яти БПЛА «Герань-2» пошкоджено адмінбудівлю, гуртожиток, нежитлове приміщення.

Раніше ми писали, що в прокуратурі повідомили, що в результаті ранкового авіаудару по Слов'янську двоє людей загинули, ще одна постраждала.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»