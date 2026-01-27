Атака на ДТЕК в Одесі: без світла 68,9 тис. людей, ремонт триває

Наслідки ударів окупантів.

У ніч на 27 січня ворог повторно атакував енергетичний об’єкт ДТЕК Одеські електромережі. Руйнування масштабні, відновлення обладнання потребує тривалого часу, повідомляє компанія.



«Наші бригади вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи після дозволу рятувальників та військових. Фахівці оглядають обладнання, розбирають завали, після чого приступають до ремонтів», — зазначили в ДТЕК.



Також 27 січня о 08:05 сталася аварійна ситуація на обладнанні іншої енергокомпанії. Тимчасово без світла залишилися жителі Одеського району, зокрема частини Пересипського та Хаджибейського районів. Фахівці працюють над відновленням роботи критичної інфраструктури та підключенням споживачів.



Станом на 10:00 без світла залишаються 68,9 тис. клієнтів у 323 містечках і селах. Основна причина аварій — намерзання льоду на лініях та галопування проводів під час штормового вітру, що призводить до коротких замикань.

Намерзання льоду на лініях електропередачі

Пріоритет роботи енергетиків — відновлення високовольтних мереж 110 та 35 кВ, далі — підстанцій розподільчих мереж і поодиноких заявок населення.