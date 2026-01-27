Гончаренко: США поставили дедлайн щодо переговорів по Україні — до 15 травня

Сполучені Штати Америки поставили крайній термін для переговорів щодо врегулювання війни в Україні — до 15 травня. Про це повідомив депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко.



За його словами, інформацію отримано з «власних джерел» і опубліковано в його Telegram-каналі. Гончаренко стверджує, що у разі відсутності конкретних домовленостей до зазначеної дати Вашингтон може вийти з переговорного процесу та «повністю дистанціюватися від теми».



Як зазначає депутат, така позиція США пов'язана із внутрішньою політичною ситуацією та майбутніми виборами у листопаді. За його версією, якщо конфлікт залишиться невирішеним на початок виборчої кампанії, республіканська партія може стати мішенню для критики з боку демократів.



Офіційних підтверджень чи коментарів від представників американської адміністрації на даний момент не надходило.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Пєсков фактично визнав уразливість Росії перед посиленням тиску США.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»