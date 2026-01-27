Російський БПЛА вдарив по Дмитро-Дар'ївці у Донецькій області: виникла масштабна пожежа

Наслідки удару по Дмитро-Дар'ївці. Фото: ДСНС

26 січня російський безпілотник атакував село Дмитро-Дар'ївка Олександрівської громади. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Внаслідок удару загорілися гаражі. Рятувальники загасили пожежу покрівлі на площі 400 квадратних метрів та не допустили поширення вогню на інші споруди.

Нагадаємо, що 27 січня Росія авіабомбами та дронами весь день атакувала місто Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки та автомобілі, є поранена.

