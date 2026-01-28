За добу на Донеччині загинули четверо цивільних, є поранені

У Донецькій області минулої доби, 27 січня, загинули четверо жителів, також є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 27 січня росіяни вбили 4 мешканців Донеччини: 3 у Слов'янську та 1 у Костянтинівці», — зазначив він.





За словами Філашкіна, ще 5 людей отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3992 особи, отримали поранення — 8827. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»