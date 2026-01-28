РФ вдарила по Київській області, є жертви та постраждалі

Росіяни атакували Київську область. Фото: ДСНС

У середу вночі, 28 січня, російська армія завдала удару по Білогородській громаді Бучанського району Київської області. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще четверо постраждали. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«О 01:38 внаслідок ворожої атаки БПЛА «Герань-2» виникла пожежа у квартирі на 7 поверсі семиповерхового житлового будинку. Внаслідок влучення постраждали чотири особи: жінка та двоє дітей (2016 та 2021 років народження) з гострою реакцією на стрес, а також чоловік з отруєнням продуктами горіння», — йдеться у повідомленні.





Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих.



О 05:15 пожежу ліквідовано на площі 600 кв. м.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»