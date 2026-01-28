Російський безпілотник вдарив по Слов'янську: є загиблий

Наслідки атаки на Слов'янськ. Фото: Слов'янська МВА

Ввечері 27 січня російський БПЛА «Гранат-4» вдарив по місту Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Загинув 36-річний чоловік.



Внаслідок вчорашніх та сьогоднішньої атак на місто пошкоджені 21 приватний та два багатоповерхові будинки, приватне підприємство, дві одиниці техніки та автомобіль. За 27 січня окупанти вісім разів вдарили по Слов'янську, використовуючи різні види зброї.

Нагадаємо, що 27 січня Росія авіабомбами та дронами весь день атакувала Слов'янськ.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко