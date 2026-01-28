Росія атакувала Україну ракетою та дронами: ППО збила понад 100 цілей

ППО збила 103 цілі. Фото: Вікіпедія

Окупаційні війська РФ у ніч на 28 січня запустили по Україні одну ракету та 146 дронів. Протиповітряна оборона збила 103 цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 28 січня (з 18:00 27 січня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М з Ростовської області, а також 146 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів за напрямами: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, селище Гвардійське — Крим, близько 90 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.





Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 103 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.



Крім того, зафіксовано попадання балістичної ракети та 36 ударних БПЛА на 22 локації.



Раніше ми писали, що ввечері 27 січня російський БПЛА «Гранат-4» вдарив містом Слов'янськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»