Російська армія з РСЗВ вдарила по Запоріжжю: пошкоджені багатоповерхівки та згоріли авто, поранені чотири людини

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Вранці 28 січня російські війська вдарили по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



Окупанти влучили у двір багатоповерхового будинку.



Пошкоджені багатоповерхівки та 20 автомобілів. Виникла пожежа. Частина будинків частково залишилася без електроенергії.



Внаслідок атаки поранення отримали чотири людини – 38-річний чоловік та жінки 55, 65 та 88 років.



У пресслужбі Запорізької обласної прокуратури розповіли, що по спальному району міста вдарили з РСЗВ.



Згоріли автомобілі, що стояли поряд з місцями влучань.



За даними ДСНС України, загорілися шість машин.



Рятувальники загасили пожежу загальною площею 30 квадратних метрів.

Нагадаємо, що ввечері 27 січня російський безпілотник вдарив по місту Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого є загиблий.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко