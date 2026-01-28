Воронезьку область РФ атакували дрони: в районі нафтобази пожежа

У Воронезькій області вибухи. Ілюстративне фото

Увечері у вівторок, 27 січня, у Воронезькій області РФ лунали вибухи через атаку безпілотників. У телеграм-каналі Exilenova+ повідомляється, що вражена нафтобаза «Холольська».



У Хохольському районі Воронезької області було чути вибухи, в районі нафтобази спалахнула пожежа.



Губернатор регіону Олександр Гусєв уточнив, що під час падіння пригнічених БПЛА виникло загоряння нафтопродуктів, рятувальники все загасили. Відомо, що немає постраждалих.



Раніше ми писали, що поблизу селища Кача у тимчасово анексованому Криму українські військовослужбовці завдали удару зенітно-ракетному комплексу російських загарбників.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»