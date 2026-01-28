Армія РФ скинула на Краматорськ авіабомби: є пошкодження

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: міськрада

Російські окупанти вночі 28 січня обстріляли прифронтове місто Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як зазначається, росіяни скинули на місто три авіаційні бомби ФАБ-250.



«О 04:33 російські війська завдали ударів по приватному сектору. Пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків», — йдеться у повідомленні.



Крім того, з 21:28 до 21:42 стався обстріл громади. Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що на Донеччині минулої доби, 27 січня, загинули четверо жителів, також є постраждалі.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»