Армія РФ скинула на Краматорськ авіабомби: є пошкодження

Російські окупанти вночі 28 січня обстріляли прифронтове місто Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
Як зазначається, росіяни скинули на місто три авіаційні бомби ФАБ-250.
«О 04:33 російські війська завдали ударів по приватному сектору. Пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків», — йдеться у повідомленні.
Крім того, з 21:28 до 21:42 стався обстріл громади. Інформація про постраждалих не надходила.
Раніше ми писали, що на Донеччині минулої доби, 27 січня, загинули четверо жителів, також є постраждалі.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях