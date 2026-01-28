Дрони «Альфи» СБУ знищили 15 літаків РФ

Удари по літаках ЗС РФ від СБУ.

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України продовжують нищити військову інфраструктуру РФ далеко за лінією фронту. Як повідомляє пресцентр СБУ, протягом минулого року під ударами далекобійних дронів опинилися щонайменше п’ять ворожих аеродромів.



Унаслідок атак російська армія втратила 15 одиниць авіаційної техніки, які більше не зможе використовувати. Серед знищених повітряних суден — винищувачі, бомбардувальники, гелікоптери та транспортний літак.



Зокрема, підтверджено ураження 11 літаків типів Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24 та МіГ-31, трьох гелікоптерів Мі-28, Мі-26 і Мі-8, а також транспортного Ан-26. Окрім цього, на аеродромах були знищені склади з пальним і боєприпасами. За оцінками СБУ, загальна сума завданих ворогу збитків перевищує 1 мільярд доларів США.