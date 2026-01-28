Окупанти за добу атакували населені пункти Донецької області: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 27 січня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 48 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари загарбників потрапили три райони:



Покровський район. У Добропіллі поранено людину. У Заповідному Шахівської громади пошкоджено 5 будинків, у Золотому Колодязі — 4, у Торецькому — 2.



Краматорський район. В Оріхуватці Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Слов'янську 3 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 21 приватний будинок, 2 багатоповерхівки, підприємство, 2 одиниці техніки та автівку. У Новодонецькому пошкоджено 2 об'єкти. У Дружківці та Олексієво-Дружківці поранено по 1 людині. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено адмінбудівлю.



Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що на Донеччині минулої доби, 27 січня, загинули четверо жителів, також є постраждалі.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»