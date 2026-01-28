Росія вночі завдала ракетного удару по Кривому Рогу: є поранені, близько 700 будинків без опалення

Вночі 28 січня російська армія балістичною ракетою вдарила по Кривому Рогу. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.



Значно пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури. Також пошкоджені декілька автомобілів. Внаслідок ракетного удару сталося аварійне відключення кількох великих котелень та внаслідок гідроудару – кілька великих поривів на магістралях. У місті без опалення близько 700 будинків.



Поранення отримали 51-річна жінка та чоловік 60 років. Жінка у стані середньої важкості перебуває у лікарні.

Нагадаємо, що вранці 28 січня російська армія з РСЗВ вдарила по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівки та згоріли авто, поранені чотири людини.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко