Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Чат-бот «Фінансовий рестарт» від ПУМБ відкриває світ інвестицій (реклама)
28 січня 2026, 10:40

Чат-бот «Фінансовий рестарт» від ПУМБ відкриває світ інвестицій (реклама)

Чат-бот «Фінансовий рестарт» від ПУМБ відкриває світ інвестицій

Безкоштовний освітній чат-бот «Фінансовий рестарт» від ПУМБ запускає новий навчальний тиждень, присвячений інвестуванню з невеликими сумами. Програма показує, що для створення пасивного доходу не обов’язково мати великий стартовий капітал, важливішими є системність і розуміння базових інструментів. Саме такий підхід покладено в основу навчання, доступного через ПУМБ у межах платформи «Жити назустріч». Учасники поступово підвищують рівень фінансової грамотності та вчаться приймати зважені рішення. Курс орієнтований на практичні кроки та реальне застосування знань.

Чому інвестування стало окремою темою навчання

Новий тиждень програми сформували на основі опитувань, які засвідчили високий інтерес ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин до теми інвестування. Метою курсу було показати, що для початку інвестицій не потрібні великі суми, а вирішальне значення мають системність і розуміння базових інструментів. Правильно підібрані канали вкладень можуть забезпечувати регулярний дохід без щоденної участі інвестора, що з часом приводить до фінансової свободи.

Чат-бот «Фінансовий рестарт» — це безкоштовна освітня програма для ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин, також доступна для всіх українців від 18 років, створена в межах платформи «Жити назустріч» від банку ПУМБ. Навчання триває 7 тижнів, кожен із яких присвячений окремій темі фінансової грамотності. Щодня учасники отримують короткі відеопоради, практичні завдання та тести, що допомагає системно підвищувати рівень знань, вчитися планувати бюджет, керувати грошовими потоками та орієнтуватися у фінансових інструментах.

Як проходить інвестиційний тиждень і що чекає учасників

Сьомий тиждень програми присвячений основам інвестування з невеликими сумами та першим крокам у цьому напрямі. Чат-бот пояснює, за якими критеріями обирати брокера, яку стратегію вкладення коштів обрати, як контролювати ризики та як складати персональний інвестиційний план.

Спікеркою курсу стала Тетяна Боримська — інвесторка, фінансова радниця та педагогиня, засновниця освітніх центрів Invest School та CashFlow kids, входить у ТОП-20 фінансових блогерів України.

Щоб долучитися до програми, потрібно виконати кілька простих кроків:

— запустити чат-бот у Telegram за посиланням https://t.me/financial_restart_bot;
— прийняти правила участі у програмі;
– розпочати навчання, яке триває 7 тижнів.
Кожен тиждень присвячений окремій темі:
– «Основи бюджетування» — аналіз фінансів і формування бюджету;
– «Безпека» — захист коштів і персональних даних;
— «Фінансові інструменти» — управління коштами та їх примноження;
— «Можливості» — робота, фриланс, інвестиції, пенсійне планування й бізнес-ініціативи;
— «Діяти назустріч» — кар’єрний розвиток, нетворкінг і підтримка для ветеранів;
— «Запуск власної справи» — вибір бізнес-ідеї та робота з грантами;
— «Інвестування з низьким чеком» — створення пасивного доходу з невеликих сум.

Щодня учасники отримують навчальний контент і після кожного дня проходять короткий тест або виконують завдання. Це допомагає закріпити знання та зробити крок до фінансової незалежності й упевненості у власних можливостях. За 49 днів можна не лише змінити фінансове мислення, а й отримати реальні інструменти для розвитку свого майбутнього.

Станом на сьогодні навчання в чат-боті пройшли понад 6000 українців, більшість із яких — ветерани та ветеранки. Увесь контент інклюзивний і має візуальні та аудіодублювання для людей із порушеннями зору та слуху. Щомісяця серед користувачів проводиться розіграш 10 книжок та 20 безкоштовних консультацій від фахівців із фінансів, працевлаштування та бізнесу.

Крок до фінансової свободи починається разом з ПУМБ

Навчання в «Фінансовому рестарті» допомагає зробити перший системний крок до фінансової незалежності та впевненості у власних рішеннях. На офіційному сайті ПУМб https://www.pumb.ua/ можна дізнатися більше про ініціативи ПУМБ і можливості платформи «Жити назустріч». Якісна інтеграція починається з особистого вибору навчатися, розвиватися та інвестувати у власне майбутнє.

ТЕГИ

Інше
банки банк
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
19:16
Більше мільйона пенсіонерів-переселенців отримують виплати від Росії, — ПФУ
09:59
Очільник окупованої Макіївки «накопичив» елітну нерухомість
18:45
В окупованій частині Донецької області запускають «картку мешканця» з прив'язкою до паспорта РФ
18:04
Окупаційна влада Донбасу розширює «Юнармію» за рахунок посилення бюджету
11:14
Окупаційна влада Донеччини планує розпочати видобуток українських надр
09:49
У Держдумі РФ хочуть продовжити заміну номерів в окупації
16:46
Росія заселяє мігрантів у будинки українців на Херсонщині та в Криму
16:03
ЗСУ вдарили по зенітно-ракетному комплексу окупантів у Криму
15:30
Росія стала світовим лідером за відключеннями інтернету у 2025 році
15:00
У Росії заявили про повне блокування Telegram вже восени
10:20
На Донеччині окупанти проводять у школах «уроки СВО»
18:32
Бойовик «ДНР» тепер керуватиме комунальним господарством у Донецьку
14:20
В окупованому Дебальцевому у матері «опікуни» вилучили дітей
13:37
ЗСУ вразили склад МТО та пункт управління БПЛА на окупованій Донеччині
08:12
В окупованому Луганську чути вибухи, спалахнула пожежа на підстанції
16:40
На окупованій Луганщині безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру
17:50
Окупаційна влада намагається приховати вбивство медиків у Голій Пристані
13:43
П'яна стрілянина у Донецьку: російського солдата вбили через суперечку про трофей
21:21
Окупанти залучають дітей до роботи в ЖКГ в окупованому Донецьку — Жовта Стрічка
15:58
Сили оборони вразили зосередження окупантів на захопленій Донеччині
12:28
Жителі окупованого Алчевська скаржаться на відсутність тепла у будинках
11:55
«Зараз приїду та підірву вас»: в окупованому Маріуполі жінка погрожувала «терактом» через проблеми з інтернетом
08:44
ЗС РФ знімають елітні підрозділи з фронту для захисту Криму
23:20
В окупованому Донецьку заявили про атаку на енергосистему
17:28
Росія розробила план для окупованих областей України до 2040 року. Що відомо і про що промовчав Кремль
16:16
Вдалося визначити точне місце удару по складу БК росіян у Дебальцевому
16:00
Окупаційний суд у Луганській області судить українського добровольця
13:08
В окупованому Маріуполі збій у роботі двох котелень: будинки без тепла та води
09:54
На окупованій Херсонщині швидка допомога стала платною
14:14
Морпіхи ЗСУ вразили диспетчерську аеродрому у Джанкої
усі новини
22:13
Окупанти вбили депутата Донецької обласної ради у Костянтинівці
21:46
Енергетичне перемир'я. Зеленський заявив, що очікує на виконання домовленостей
20:54
Правозахисники звернулися до Кабміну через припинення виплати пенсій переселенцям
20:19
У районі Дронівки йдуть важкі бої, основні зусилля росіяни зосереджують на форсуванні річки Сіверський Донець
19:16
Більше мільйона пенсіонерів-переселенців отримують виплати від Росії, — ПФУ
18:57
Армія РФ атакувала дроном Краматорськ, є пошкодження
18:07
Як вижити без опалення та електрики: поради людей, які пережили блокаду Маріуполя
18:07
В Україні завтра відключення світла діятимуть усю добу
18:07
У ЄС обговорюють заборону на в’їзд російським військовим
17:43
РФ вдарила по Кривому Рогу: відомо про жертву, є поранені
17:30
Український «Вампір» витримав атаку двох ворожих дронів
16:55
ЄС виділяє 145 млн євро екстреної допомоги Україні та кредит «Нафтогазу»
16:50
У Краматорську жителів багатоповерхівок просять не закривати на ніч вхідні двері під'їздів. З чим це пов'язано
16:16
Міноборони та SpaceX блокують використання Starlink російськими БпЛА
16:00
У Дружківці та громаді надзвичайно складна ситуація з теплопостачанням: пошкоджені теплотраси – МВА
16:00
Запорізький район: Кушугумська громада — за крок від сірої зони
15:50
У січні Донеччина направила майже 232 млн гривень на підтримку ЗСУ
15:35
«Я поїхав на СВО»: чоловік вдарив ножем пенсіонерку в Кемеровській області
15:32
В Україні продовжили виплати пенсій понад 350 тисячам людей в окупації та за кордоном. Які умови для отримання грошей
14:59
ЗСУ контролюють Костянтинівку, у місті немає окупантів
14:34
Суд Москви продовжив арешт водіям фур, причетним до операції «Павутина»
14:26
«Хлібом запахло — життя повертається»: як капелан пече надію для Донеччини ►
14:20
ЗСУ уразили РЛС армії РФ у Луганській області вартістю близько $100 млн
14:02
Війська Росії вдарили по енергетиці Донецької області: частина жителів залишилася без світла
13:43
Росіяни показали удар БМ-35 по макету F-16 біля Кропивницького
13:40
«Гєрані», КАБи та «Урагани»: РФ застосувала по Донецькій області 1713 ударів за добу
13:13
Через Brave1 Market військові замовили 240 тисяч дронів
12:50
Україна повернула тіла 1000 своїх загиблих захисників
12:42
РФ запускає дрони на наднизькій висоті в ручному режимі — Флеш
12:05
Переговори щодо України зайшли в глухий кут через Донецьку область — Рубіо
усі новини
ВІДЕО
Росіяни атакували Кривий Ріг. Фото: «Перший міський» РФ вдарила по Кривому Рогу: відомо про жертву, є поранені
29 січня, 17:43
Український важкий бомбер «Вампір» під атакою двох дронів ЗС РФ. Український «Вампір» витримав атаку двох ворожих дронів
29 січня, 17:30
Міноборони та SpaceX блокують використання Starlink російськими БпЛА Міноборони та SpaceX блокують використання Starlink російськими БпЛА
29 січня, 16:16
Запорізький район: Кушугумська громада — за крок від сірої зони Запорізький район: Кушугумська громада — за крок від сірої зони
29 січня, 16:00
«Я поїхав на СВО»: чоловік вдарив ножем пенсіонерку в Кемеровській області «Я поїхав на СВО»: чоловік вдарив ножем пенсіонерку в Кемеровській області
29 січня, 15:35
Росіян у місті немає. Фото: скриншот ЗСУ контролюють Костянтинівку, у місті немає окупантів
29 січня, 14:59

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір