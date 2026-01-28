Чат-бот «Фінансовий рестарт» від ПУМБ відкриває світ інвестицій

Безкоштовний освітній чат-бот «Фінансовий рестарт» від ПУМБ запускає новий навчальний тиждень, присвячений інвестуванню з невеликими сумами. Програма показує, що для створення пасивного доходу не обов’язково мати великий стартовий капітал, важливішими є системність і розуміння базових інструментів. Саме такий підхід покладено в основу навчання, доступного через ПУМБ у межах платформи «Жити назустріч». Учасники поступово підвищують рівень фінансової грамотності та вчаться приймати зважені рішення. Курс орієнтований на практичні кроки та реальне застосування знань.

Чому інвестування стало окремою темою навчання

Новий тиждень програми сформували на основі опитувань, які засвідчили високий інтерес ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин до теми інвестування. Метою курсу було показати, що для початку інвестицій не потрібні великі суми, а вирішальне значення мають системність і розуміння базових інструментів. Правильно підібрані канали вкладень можуть забезпечувати регулярний дохід без щоденної участі інвестора, що з часом приводить до фінансової свободи.

Чат-бот «Фінансовий рестарт» — це безкоштовна освітня програма для ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин, також доступна для всіх українців від 18 років, створена в межах платформи «Жити назустріч» від банку ПУМБ. Навчання триває 7 тижнів, кожен із яких присвячений окремій темі фінансової грамотності. Щодня учасники отримують короткі відеопоради, практичні завдання та тести, що допомагає системно підвищувати рівень знань, вчитися планувати бюджет, керувати грошовими потоками та орієнтуватися у фінансових інструментах.

Як проходить інвестиційний тиждень і що чекає учасників

Сьомий тиждень програми присвячений основам інвестування з невеликими сумами та першим крокам у цьому напрямі. Чат-бот пояснює, за якими критеріями обирати брокера, яку стратегію вкладення коштів обрати, як контролювати ризики та як складати персональний інвестиційний план.

Спікеркою курсу стала Тетяна Боримська — інвесторка, фінансова радниця та педагогиня, засновниця освітніх центрів Invest School та CashFlow kids, входить у ТОП-20 фінансових блогерів України.

Щоб долучитися до програми, потрібно виконати кілька простих кроків:

— запустити чат-бот у Telegram за посиланням https://t.me/financial_restart_bot;

— прийняти правила участі у програмі;

– розпочати навчання, яке триває 7 тижнів.

Кожен тиждень присвячений окремій темі:

– «Основи бюджетування» — аналіз фінансів і формування бюджету;

– «Безпека» — захист коштів і персональних даних;

— «Фінансові інструменти» — управління коштами та їх примноження;

— «Можливості» — робота, фриланс, інвестиції, пенсійне планування й бізнес-ініціативи;

— «Діяти назустріч» — кар’єрний розвиток, нетворкінг і підтримка для ветеранів;

— «Запуск власної справи» — вибір бізнес-ідеї та робота з грантами;

— «Інвестування з низьким чеком» — створення пасивного доходу з невеликих сум.

Щодня учасники отримують навчальний контент і після кожного дня проходять короткий тест або виконують завдання. Це допомагає закріпити знання та зробити крок до фінансової незалежності й упевненості у власних можливостях. За 49 днів можна не лише змінити фінансове мислення, а й отримати реальні інструменти для розвитку свого майбутнього.

Станом на сьогодні навчання в чат-боті пройшли понад 6000 українців, більшість із яких — ветерани та ветеранки. Увесь контент інклюзивний і має візуальні та аудіодублювання для людей із порушеннями зору та слуху. Щомісяця серед користувачів проводиться розіграш 10 книжок та 20 безкоштовних консультацій від фахівців із фінансів, працевлаштування та бізнесу.

Крок до фінансової свободи починається разом з ПУМБ

Навчання в «Фінансовому рестарті» допомагає зробити перший системний крок до фінансової незалежності та впевненості у власних рішеннях. На офіційному сайті ПУМб https://www.pumb.ua/ можна дізнатися більше про ініціативи ПУМБ і можливості платформи «Жити назустріч». Якісна інтеграція починається з особистого вибору навчатися, розвиватися та інвестувати у власне майбутнє.