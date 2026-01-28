Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
«Шахеди» вночі атакували Одесу: пошкоджений Свято-Успенський монастир та виникли пожежі, поранені три людини
28 січня 2026, 10:58

Наслідки атаки на Одеську область. Фото: ДСНС Наслідки атаки на Одеську область. Фото: ДСНС

Вночі 28 січня російські окупанти дронами вдарили по Одесі та області. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Пошкоджена житлова, соціальна та припортова інфраструктура. Зокрема, пошкоджені приватний будинок, адміністративні будівлі, склади, будівлі на території православного монастиря та легкові автомобілі.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що в Одесі поранення отримали три людини – чоловіки 21, 67 та 80 років.

У них діагностували осколкові поранення та черепно-мозкові травми. До лікарні госпіталізували 21-річного чоловіка, він у стані середньої важкості.

За даними ДСНС України, зафіксовані руйнування на території Свято-Успенського чоловічого монастиря.

На місцях влучань виникли пожежі, які загасили рятувальники. До ліквідації наслідків атаки залучили 30 одиниць техніки та 106 рятувальників.

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ уточнили, що місто атакували дрони-камікадзе «Шахед».

Нагадаємо, що вночі 28 січня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого є поранені та близько 700 будинків залишилися без опалення.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
