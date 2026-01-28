Окупаційна влада Донеччини планує розпочати видобуток українських надр

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
28 січня 2026, 11:14

На захопленій території Донецької області окупаційна влада хоче цього року запровадити «державну» програму геологорозвідки. За даними так званого «віцепрем'єра ДНР» Володимира Єжикова, ще за часів Радянського Союзу було виявлено у регіоні п'ять родовищ та близько 15 проявів рідкісноземельних металів. Про це повідомляє сайт 62.

«Сьогодні готується під це завдання державна програма геологорозвідувальних робіт для того, щоб оконтурити ці родовища, оцінити їх економічну доцільність розробки цих родовищ, більш точно порахувати обсяг, і вже після цього, напевно, буде трохи простіше розмовляти з бізнесом, який міг би зайти для того, щоб займатися видобутком», — заявив Єжиков. 

Крім того, «віцепрем'єр-міністр» уточнив, що така програма включатиме створення деталізованих геологічних карт масштабу 1:200 000 та 1:500 000.

Ще минулого року голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін говорив, що на території області є поклади літію та титану. У ЗМІ писали, що понад 70% усіх корисних копалин вартістю 15 трлн доларів знаходяться саме на окупованих територіях Донеччини.

Як відомо, на Донеччині дійсно зосереджені корисні металеві копалини. При СРСР регіоні було розвідано Азовське родовище цирконієвих руд, а початку 2000-х вироблялася його промислова оцінка.

«Азовське рідкоземельне родовище є великим родовищем, у якому запаси корисних компонентів перевищують запаси рідкісноземельних руд відомих промислових родовищ Канади. Попередня геолого-економічна оцінка Азовського родовища однозначно показала його промислове значення. Протягом кількох десятків років розробка родовища, залежно від способу розробки та глибини технологічного переділу, може приносити щорічний чистий прибуток у десятки мільйонів, а за весь період розробки — кілька сотень мільйонів доларів США», — йдеться у науковому дослідженні Є. Шеремета, С. Стрекозова та Л. Сета, опублікованому у 2007 році.

До нульових у програму соціально-економічного розвитку Донецької області було внесено розробку цирконієвих руд. Планували виділити 5 млн гривень на дорозвідку, після чого передати родовище приватному інвестору. 2012 року облрада навіть надала право на розробку покладів цирконію ТОВ «Азовське рудоуправління». Проте мешканці Микільського району висловилися проти такого рішення.

Як зазначається, якщо російська сторона почне видобуток, це означатиме не лише екологічну загрозу, а й пряме пограбування українських надр. Це ще раз підтверджує той факт, що Росія розглядає окуповані території не як людей, а як ресурс.

Раніше ми писали, що Росія планує у 2026 році запустити масштабну програму геологорозвідувальних робіт на тимчасово окупованій території Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

