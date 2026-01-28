Російські війська обстріляли енергетику у Донецькій області: частина абонентів без світла

Вночі та вранці 28 січня російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Внаслідок ударів є нові знеструмлення у регіоні.



«Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», – заявили в компанії.

Нагадаємо, що ввечері 27 січня російський безпілотник вдарив по місту Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого є загиблий.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко