Дрон ЗСУ знищив штурмову групу РФ в «кілзоні» під Гуляйполем

Під Гуляйполем один дрон ліквідував 7 окупантів.

Українські військові завдали нищівного удару по штурмовій групі російських окупантів у районі Гуляйполя Запорізької області. Відео бойової роботи оприлюднила 5-та окрема штурмова Київська бригада.



На кадрах з повітря видно, як противник потрапив у так звану «кілзону» — ділянку, повністю контрольовану українськими силами. Для ураження було залучено лише один дрон, який точними скиданнями боєприпасів ВОГ послідовно ліквідував усю групу.



У результаті атаки знищено сімох російських військових. Спроба штурму завершилася для окупантів повним провалом ще до контакту з українськими позиціями. Минулої доби втрати російських загарбників склали 690 осіб.