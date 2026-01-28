Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі у російській Воронезькій області

Українські військовослужбовці в ніч проти 28 січня завдали удару по нафтобазі «Холольська» у Хохольському районі Воронезької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Підрозділи Сили оборони України били нафтобазою «Хохольська» у Воронезькій області Росії. Підтверджено займання нафтопродуктів, спостерігається густий дим», — йдеться у повідомленні.



Результати удару уточнюються.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»