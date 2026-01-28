Російські війська намагаються і проникнути у Лиман, і обійти місто – ЗСУ

Ситуація у районі Лимана. Фото: карта DeepState

Російські війська намагаються інфільтрувати групи у місто Лиман Донецької області. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.



За його словами, це давня тактика окупантів.



«Вони туди постійно лізуть, не перший місяць. Однак сказати, що там щось змінилося щодо самого міста – ні, загалом ні», – сказав Трегубов.



Речник ОС зазначив, що росіяни намагаються й обійти Лиман, й інфільтруватися у місто, а техніку на цьому напрямку використовують вкрай обмежено.



«Абсолютна більшість піша. Якщо порівнювати з тим, що могло бути півтора року тому, то це взагалі, вважайте, що «техніки немає». Вона насправді є, але обмежено. Якщо у всій нашій зоні відповідальності за день фіксується десь там «один-півтора» підбитих танка – то це зараз. Зараз це настільки допоміжний засіб, який використовується дуже рідко і лише тоді, коли погода дозволяє і є гарантія, що його жоден дрон не уразить. Техніки зараз реально мало, об'єктивно у росіян її повибивали. Вони намагалися щось накопичувати, але не накопичується. За таких умов домінування дронів, за «кіл-зони» на 20-40 кілометрів – які танки? Вони не «виживають» взагалі», – додав він.

Нагадаємо, що голова Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив про «захоплення» селища Куп'янськ-Вузловий на Харківщині та назвав його «містом», у ЗСУ відповіли на слова російського командування.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко