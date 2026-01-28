Удар «Шахеда» по Білогородці: загинули батьки 4-річної дівчинки

Удар «Шахеда» по шестиповерховому житловому комплексу.

Унаслідок удару російського дрона-камікадзе по житловому будинку в селі Білогородка Бучанського району загинула подружня пара. Їхня чотирирічна донька та 20-річний син жінки дивом врятувалися. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Київській області Сергій Болвінов.



Атака сталася близько другої години ночі. Безпілотник типу «Шахед» влучив у шестиповерховий житловий комплекс. У момент удару родина спала: батьки перебували на мансардному поверсі, діти — нижче.



Після влучання миттєво спалахнула пожежа. Сусіди допомогли вивести дітей з будівлі. Дівчинка перебувала у стані сильного шоку, однак фізично не постраждала. Її разом зі старшим братом оглянув лікар, госпіталізація не знадобилася.



Вогнем повністю знищено дві квартири. Інші мешканці будинку встигли евакуюватися. Правоохоронці виявили уламки ворожого дрона та відкрили провадження за фактом воєнного злочину.



«Кожен такий удар — це зламані життя, осиротілі діти й зруйновані родини. Ми фіксуємо кожен доказ для майбутніх трибуналів», — наголосив Болвінов.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що в середу вночі, 28 січня, російська армія завдала удару по Білогіродській громаді Бучанського району Київської області. В результаті обстрілу загинули дві людини, ще четверо постраждали..