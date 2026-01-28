ЗСУ вразили зосередження живої сили та склад боєприпасів росіян на окупованому Донбасі

Українські військовослужбовці вразили зосередження живої сили та пункт управління БПЛА у районі Великої Новосілки, а також зосередження живої сили росіян у Шаховому та Григорівці. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.



Крім того, вражено склад боєприпасів російських окупантів у районі Нижньої Дуванки на захопленій Луганській області; зосередження живої сили росіян у районі населеного пункту Гуляйполе (Запорізька область) та пункт управління батальйону у районі Березового (Дніпропетровська область).



Крім того, зафіксовано влучення у зосередження живої сили загарбників у населеному пункті Колотилівка Бєлгородської області РФ.



Раніше ми писали, що у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони обстріляли склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів загарбників у тимчасово окупованому Донецьку та селі Солодководне Запорізької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»