Прем'єр Словаччини заявив, що Трамп «не в своєму розумі» — ЗМІ

Трамп та Фіцо.

Після зустрічі з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив серйозну стурбованість психічним станом президента США, пише BILD.



За даними Politico, Фіцо охарактеризував поведінку Трампа як «небезпечну» та зазначив, що він «не в собі».



Розмова про Трампа відбулася 22 січня у Брюсселі на екстреному саміті ЄС, де обговорювали трансатлантичні відносини після заяв американського лідера щодо можливої анексії Гренландії.



Європейські дипломати підкреслюють, що занепокоєння «непередбачуваністю» Трампа серед керівників країн зростає, незалежно від особистої оцінки Фіцо.

Нагадаємо, Європарламент вирішив призупинити роботу над торгівельною угодою між ЄС та США на знак протесту проти претензій Дональда Трампа на Гренландію.