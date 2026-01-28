Стало відомо, скільки часу минуло між виробництвом Х-101 та ударами по Україні

Збита ракета ЗС РФ Х-101.

В Україні оприлюднили фото уламків російських ракет, збитих під час масованої атаки, які свідчать про безпрецедентну швидкість застосування нового озброєння. Серед знайдених фрагментів — сопло ракетного двигуна 28А6-02 від зенітної керованої ракети 48Н6ДМ (або РМ48У з двигуном цього типу), а також залишки крилатої ракети Х-101.

Як повідомив автор військового Telegram-каналу «Полковник ГШ», збита Х-101 була виготовлена у першому кварталі 2026 року, що вказує на мінімальний проміжок між виробництвом і бойовим застосуванням.



За оцінкою джерела, від моменту виходу ракети із заводу до її запуску по території України минуло не більше двох тижнів. Це може свідчити про роботу російського ВПК у режимі негайного постачання без тривалого складування, а також про гостру потребу РФ у ракетному озброєнні.

Фрагменти збитої ракети ЗС РФ Х-101.

Нагадаємо, в ніч на 20 січня російські війська здійснили комбіновану повітряну атаку по кількох регіонах України. Противник застосував ударні безпілотники та ракети різних типів.

Сили протиповітряної оборони знищили 342 повітряні цілі, серед яких — 14 балістичних ракет «Іскандер-М» / С-300 та 13 крилатих ракет Х-101. Опубліковані уламки ще раз підтверджують: навіть новітні зразки російського ракетного озброєння не є недосяжними для української ППО.