На Донеччині ситуація навколо Дронівки ускладнюється: російська армія накопичує сили для штурму – ЗСУ

Ситуація в районі Дронівки. Фото: карта DeepState

На Слов'янському напрямку російська армія посилює тиск навколо села Дронівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ.



За словами військових, бригада веде позиційну боротьбу за утримання села.



«Ситуація навколо Дронівки ускладнюється. Для штурму Дронівки, сіл Платонівка та Закітне, а також встановлення контролю над цими населеними пунктами, ворог щодня накопичує ресурси у Серебрянському лісі та місті Сіверськ. Основним завданням ворога на цьому відрізку фронту залишається контроль над прибережними територіями Сіверського Дінця та закріплення на панівних висотах. У разі успіху ворог зможе застосовувати свої засоби ураження у тилові зони Сил оборони України», – зазначили у 81-й ОАЕМБр.



Тактика ЗС РФ залишається незмінною – малі групи від двох людей, що намагаються інфільтруватися в міжпозиційний простір підрозділів бригади. Щоб залишатися непомітними, росіяни використовують антитепловізійні плащі вночі, а вдень маскувальні халати та несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, що у Донецькій області російські війська намагаються і проникнути у Лиман, і обійти місто.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко